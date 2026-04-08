11:32, 8 апреля 2026Интернет и СМИ

У известного комика нашли редкий вид рака

У австралийского комика Даррена Сандерса нашли острый промиелоцитарный лейкоз
Маргарита Щигарева
Кадр: Darren Sanders / YouTube

У известного австралийского стендап-комика Даррена Сандерса нашли редкий вид рака крови. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что изначально комик пожаловался на симптомы тонзиллита. Однако медики нашли у Сандерса редкий вид рака крови — острый промиелоцитарный лейкоз. Его госпитализировали.

Как заявила жена юмориста, он уже начал проходить химиотерапию, лечение займет несколько месяцев. «За одну ночь все остановилось. Пока Даррен проходит через это, он не может работать, у него не будет концертов и дохода», — пожаловалась супруга Сандерса. Она также запустила сбор пожертвований для мужа.

Ранее известный британский комик и актер Алан Дейвис, у которого диагностировали рак мочевого пузыря, рассказал о борьбе с заболеванием. Он назвал первым симптомом онкологической болезни кровь в моче.

    Последние новости

    Согласие на обогащение урана и отмена санкций. На что мог пойти Трамп, чтобы заключить двухнедельное перемирие с Ираном?

    В России рассказали о возвращении нефтяного рынка в норму

    Ремонт для российских военных обернулся аферой на 176 миллионов рублей

    ВС России нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Харьковской области

    МИД России выступил с пожеланием по Ближнему Востоку

    Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд»

    Россиян предупредили о рисках поздней замены шин

    Россияне стали массово избавляться от домов в районе пропажи семьи Усольцевых

    Сирийца посадили за популярных в арабских странах российских краснокнижных птиц

    Раскрыты главы делегаций США и Ирана на мирных переговорах

    Все новости
