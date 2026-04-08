У известного комика нашли редкий вид рака

У австралийского комика Даррена Сандерса нашли острый промиелоцитарный лейкоз

У известного австралийского стендап-комика Даррена Сандерса нашли редкий вид рака крови. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что изначально комик пожаловался на симптомы тонзиллита. Однако медики нашли у Сандерса редкий вид рака крови — острый промиелоцитарный лейкоз. Его госпитализировали.

Как заявила жена юмориста, он уже начал проходить химиотерапию, лечение займет несколько месяцев. «За одну ночь все остановилось. Пока Даррен проходит через это, он не может работать, у него не будет концертов и дохода», — пожаловалась супруга Сандерса. Она также запустила сбор пожертвований для мужа.

Ранее известный британский комик и актер Алан Дейвис, у которого диагностировали рак мочевого пузыря, рассказал о борьбе с заболеванием. Он назвал первым симптомом онкологической болезни кровь в моче.