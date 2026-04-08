Наука и техника
17:41, 8 апреля 2026Наука и техника

УАЗ российских бойцов прикрыли от дронов «стальной растительностью»

Бойцы ВС России прикрыли УАЗ «стальной растительностью» для защиты от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Активное применение дронов в зоне специальной военной операции (СВО) вынуждает военнослужащих оснащать весь транспорт дополнительными защитными конструкциями. Telegram-канал «Уголок Ситха» опубликовал фото российского УАЗа, который получил необычный обвес из металлических тросов.

На снимке показан внедорожник Вооруженных сил (ВС) России, который оснастили решетчатым каркасом вместо базового мягкого верха. На всех плоскостях кузова бойцы разместили расплетенные тросы. «Стальная растительность» позволяет повысить защищенность транспорта без радикального увеличения массы.

Дополнительно машину прикрыли резиновыми экранами и системой радиоэлектронной борьбы, которая глушит каналы управления беспилотниками.

В феврале Ульяновский автомобильный завод представил версию внедорожника «Хантер», подготовленную к работе в зоне СВО. Машина получила лебедку и специальные колеса, которые позволяют продолжать движение с пробитыми шинами.

