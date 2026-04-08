Уехавший из России в США блогер поироинизировал над Галкиным

Блогер Мэддисон поиронизировал над Галкиным, назвав его поездку в США побегом

Уехавший из России в США блогер и стример Илья Давыдов, известный как Мэддисон, поиронизировал над комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) из-за его поездки в Америку. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

Давыдов отметил, что Галкин прибыл в США во время конфликта на Ближнем Востоке, в ходе которого США и Израиль выступили против Ирана (по данным СМИ, в последнее время комик живет на Кипре — прим. «Ленты.ру»).

«Только в Израиле начались судьбоносные события, так он сразу убежал в США. (...) Мог бы и остаться, поддержать своих, а то и поинтересоваться, нет ли свободных мест в ЦАХАЛ», — с иронией заявил Мэддисон. Он также в шутку назвал поступок юмориста «гойским поведением».

Галкин опубликовал видео из Нью-Йорка 6 апреля. Юморист рассказал, что отправился в Америку с детьми, у которых сейчас каникулы.

