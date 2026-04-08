Бывший СССР
13:17, 8 апреля 2026

Украину назвали «проклятием» НАТО

ЕП: Поражение Украины в конфликте поставит под сомнение жизнеспособность НАТО
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Поражение Украины в конфликте с Россией поставит под сомнение жизнеспособность Североатлантического альянса. Такое заявление сделала бывший советник вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Оксана Осадчая в колонке для «Европейской правды» (ЕП).

«Для Альянса Украина может стать как проклятием, так и благословением. (...) Проигрыш Украины в войне способен перечеркнуть всю взлелеянную конфигурацию безопасности в Европе», — подчеркнула она.

Осадчая отметила, что НАТО необходимо изменить устоявшуюся модель взаимодействия с Киевом, если объединение не хочет столкнуться с разрушительными последствиями.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины получают помощь НАТО через Молдавию. Отмечается, что для увеличения объема поставок украинские военнослужащие возвели плавучие переправы через реку Днестр.

    Последние новости

    Стало известно о жестком разговоре Путина с Пашиняном в Кремле

    Европейский политик скептически отнесся к перемирию между США и Ираном

    Стали известны новые детали предстоящего бала Met Gala

    Депутат рассказал о вопиющем случае с отказом в выплате вдове российского бойца

    Жители российского города пожаловались на массовые падения при попытке выйти на улицу

    В Тегеране подожгли флаги США и Израиля

    Определен наиболее полезный способ употребления фруктов

    В России высказались о возобновлении трехсторонних переговоров по Украине

    GAC готовит новый флагманский кроссовер для россиян

    Две страны Персидского залива заявили об атаках Ирана после перемирия

    Все новости
