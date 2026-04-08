08:52, 8 апреля 2026

В Европе признали дефицит систем ПВО для поставок Украине

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Европейские страны столкнулись с глобальной проблемой — у них слишком мало собственных систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы поддерживать Украину. В этом признался глава комитета парламентского сотрудничества Украина – ЕС в Европарламенте (ЕП) Пекка Товери, передают «Известия».

«То, что Франция предоставила Украине одну из своих систем SAMP/T для испытаний, — хороший знак. Если эта система покажет эффективность, особенно против баллистических ракет, ее производство можно будет довольно быстро нарастить. Поставляются и некоторые другие европейские системы, что тоже является хорошим сигналом», — указал евродепутат.

Товери подчеркнул, что ЕП много раз отмечал в резолюциях необходимость снабжать Киев средствами ПВО. На фоне этого парламентарии обсуждают возможность дать Украине свободно распоряжаться кредитом в размере 90 миллиардов евро для покупки техники в любой точке мира, раз Европа испытывает в ней дефицит. Но деньги до сих пор не удалось выделить в связи с блокировкой со стороны Венгрии.

Ранее стало известно, что Вашингтон одним своим решением наступил на горло Вооруженным силам Украины (ВСУ). Речь идет об участии Соединенных Штатов в войне с Ираном, из-за которого Киев может остаться без ракет ПВО.

