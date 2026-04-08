В Израиле резко осудили Трампа за перемирие с Ираном

Ynet: Трамп заставил Израиль платить высокую цену за перемирие с Ираном

Президент США Дональд Трамп заставляет Израиль платить высокую цену, согласившись на двухнедельное перемирие с Ираном. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

Отмечается, что прекращение огня освободило Вашингтон от обещания «открыть Ирану врата ада». Автор материала указал, что Израиль вынужден остановить боевые действия в Ливане против шиитского движения «Хезболлах» в самый разгар. В то же время движение продолжает действовать на остальной территории Ливана и запускать ракеты по израильской территории.

Ранее Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По его словам, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке. Израиль присоединился к соглашению о прекращении огня с Ираном и согласился прекратить бомбардировки Исламской Республики на время ведения переговоров.