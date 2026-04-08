Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:48, 8 апреля 2026

В Израиле резко осудили Трампа за перемирие с Ираном

Ynet: Трамп заставил Израиль платить высокую цену за перемирие с Ираном
Марина Совина
Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заставляет Израиль платить высокую цену, согласившись на двухнедельное перемирие с Ираном. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

Отмечается, что прекращение огня освободило Вашингтон от обещания «открыть Ирану врата ада». Автор материала указал, что Израиль вынужден остановить боевые действия в Ливане против шиитского движения «Хезболлах» в самый разгар. В то же время движение продолжает действовать на остальной территории Ливана и запускать ракеты по израильской территории.

Ранее Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По его словам, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке. Израиль присоединился к соглашению о прекращении огня с Ираном и согласился прекратить бомбардировки Исламской Республики на время ведения переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Иране высмеяли Зеленского после его обращения

    Россиянам рассказали о необходимости согласия соседей на сдачу жилья в аренду

    В Европе признали дефицит систем ПВО для поставок Украине

    Бывший полицейский отдал два «Мерседеса» России

    В Израиле резко осудили Трампа за перемирие с Ираном

    Раскрыта причина поездок покинувшей Россию Литвиновой в Москву

    ВСУ оставили без пополнения бригаду под Сумами

    Президент постсоветской страны высказался о перемирии США и Ирана

    В СПЧ порассуждали о судьбе российского археолога после экстрадиции на Украину

    Азиатский союзник США нарастил импорт российского алюминия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok