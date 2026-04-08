В Киеве назвали условие для ускорения завершения конфликта на Украине

Тихий: Успех США на Ближнем Востоке может приблизить конец конфликта на Украине

Успех США в военной операции на Ближнем Востоке может приблизить конец конфликта на Украине. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает «Новости.Live» в Telegram.

«Киев рассчитывает на американскую решимость», — добавил Тихий.

Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры по Украине с участием США продолжатся после урегулирования иранского конфликта. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.