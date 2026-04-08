В Кремле высказались о связи урегулирования на Украине и в Иране

Песков: Украинское и иранское урегулирования связаны опосредованно

Украинское и иранское урегулирования связаны опосредованно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это не совсем взаимосвязанные процессы. Они опосредованно связаны только тем, что сейчас американские переговорщики заняты иранскими делами», — отметил он.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что Москва ждет возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Утром, 8 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, стороны близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.