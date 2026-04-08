10:56, 8 апреля 2026Бывший СССР

В офисе Зеленского объяснили успех армии России в Курской области

Палиса: Успех армии России в Курской области обусловлен дронами на оптоволокне
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Успех армии России в Курской области обусловлен большим количеством дронов на оптоволоконных линиях. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил заместитель руководителя офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса.

По его словам, украинские военные, анализируя успехи Вооруженных сил (ВС) России в Курской области в 2025 году, пришли к двум выводам.

«[Во-первых,] тогда фиксировалось значительное преимущество противника в применении дронов на оптоволоконных линиях (...). [Во-вторых,] в первой половине прошлого года мы фиксировали резкое увеличение применения противником ударных дронов», – рассказал чиновник.

В том же интервью Палис отметил, что условий для перелома хода конфликта Россией или Украиной не наблюдается. Представитель офиса президента страны также назвал амбициозными планы российского командования.

