В России раскритиковали введение ГОСТов на все

Виноградов раскритиковал введение ГОСТов на многие товары

Введение ГОСТов на многие товары в России не имеет смысла, заявил руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов. Его слова приводит «Царьград».

Эксперт раскритиковал работу чиновников, отметив, что они делают вид, что «получают свою заработную плату за что-то». «Просто любой человек, простите меня там, за 500-600 тысяч рублей в месяц придумает ГОСТ для остановок, ГОСТ для щебня, ГОСТ для… А что у нас с дорогами беда такая в стране. Вот, может быть, лучше этим персонажам заняться контролем того, с чем люди сталкиваются ежедневно, почему нет нормы-то? Почему у нас ямы через год после того, как асфальт положили?» — возмутился он.

К тому же, по словам Виноградова, товары, сделанные по ГОСТам, будут стоить дороже, а значит, меньшее число людей сможет их себе позволить. В качестве примера он привел сосиски.

«У каждого производителя есть 2-3 наименования в разном ценовом сегменте, потому что производитель пытается ублажить и охватить всех. Но от того, что сосиски, которые стоят по 450 рублей, он и так их делает по ГОСТу уже сейчас, поверьте мне… Я не вижу здесь супервыгоды, потому что дорогой товар, будем называть его уже элитный... В процентном соотношении 10-12 процентов всех покупателей могут себе позволить купить эти сосиски», — объяснил специалист.

Ранее в апреле в Госдуме сообщили о разработке ГОСТа на антимоскитные сетки, который поможет защитить детей от выпадения из окон. До этого Росстандарт утвердил новый ГОСТ на туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца и носовые платки.

