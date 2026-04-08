13:33, 8 апреля 2026

В России раскритиковали введение ГОСТов на все

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Введение ГОСТов на многие товары в России не имеет смысла, заявил руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов. Его слова приводит «Царьград».

Эксперт раскритиковал работу чиновников, отметив, что они делают вид, что «получают свою заработную плату за что-то». «Просто любой человек, простите меня там, за 500-600 тысяч рублей в месяц придумает ГОСТ для остановок, ГОСТ для щебня, ГОСТ для… А что у нас с дорогами беда такая в стране. Вот, может быть, лучше этим персонажам заняться контролем того, с чем люди сталкиваются ежедневно, почему нет нормы-то? Почему у нас ямы через год после того, как асфальт положили?» — возмутился он.

К тому же, по словам Виноградова, товары, сделанные по ГОСТам, будут стоить дороже, а значит, меньшее число людей сможет их себе позволить. В качестве примера он привел сосиски.

«У каждого производителя есть 2-3 наименования в разном ценовом сегменте, потому что производитель пытается ублажить и охватить всех. Но от того, что сосиски, которые стоят по 450 рублей, он и так их делает по ГОСТу уже сейчас, поверьте мне… Я не вижу здесь супервыгоды, потому что дорогой товар, будем называть его уже элитный... В процентном соотношении 10-12 процентов всех покупателей могут себе позволить купить эти сосиски», — объяснил специалист.

Ранее в апреле в Госдуме сообщили о разработке ГОСТа на антимоскитные сетки, который поможет защитить детей от выпадения из окон. До этого Росстандарт утвердил новый ГОСТ на туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца и носовые платки.

    Последние новости

    В Госдуме ответили на обращение Зеленского к России

    Израиль объявил о приостановке ударов по Ирану с одним уточнением

    У бывшего сенатора России захотели забрать имущество

    Заводы одной из самых развитых стран оказались на грани закрытия

    В России назвали возможные сроки снятия ограничений на посещение Ближнего Востока

    Россиянин напал на подростков во дворе и поплатился

    На Дальнем Востоке спасли забредшую в город беременную косулю

    ФСИН опровергла побег заключенных в тапочках из поезда в российском регионе

    Занимавший пост семь дней мэр-рекордсмен российского города оказался на допросе

    На Украине заявили о завершении следствия по делу Тимошенко

    Все новости
