12:31, 8 апреля 2026Авто

В России рухнули продажи машин популярного в Китае производителя

Аналитик Целиков: Спрос россиян на автомобили Changan снизился на 41 %
Марина Аверкина

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

С января по март 2026 года российские дилеры китайской марки Changan реализовали 7884 автомобиля. Это на 41 процент меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было реализовано 13 292 единицы, сообщил аналитик Сергей Целиков в Telegram-канале.

Самым популярным у россиян стал компактный паркетник Uni-S. Его приобрели 3273 раза. Следом идут модели CS35+ и CS75+ с результатами 1122 и 1012 проданных машин соответственно. Вместе три этих кроссовера заняли 68,5 процента от общего объема. Но ассортимент бренда на российском рынке значительно шире, уточнил эксперт.

Ранее Целиков сообщил, что по итогам первого квартала 2026 года в России было продано около четырех тысяч новых легковых машин, относящихся к гольф-классу (сегмент С). Лидером стал белорусский седан, обеспечивший половину объема реализации. Речь про модель Belgee S50, продажи которой составили 1693 машины. Это соответствует доле в 43 процента.

