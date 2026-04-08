Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:22, 8 апреля 2026Наука и техника

В России указали на невосполнимую потерю США от Ирана

Эксперт Кузякин: Потеря самолета ДРЛОиУ AWACS E-3 Sentry невосполнима для США
Иван Потапов
Фото: Social Media / Reuters

Потеря самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-3 Sentry Airborne Warning and Control System (AWACS) из-за удара Ирана невосполнима для США, пишет в колонке комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Это не просто воздушный радар, а полноценный штаб, координирующий действия сил в воздухе и на земле. Тот факт, что данные машины больше не производятся, делает такую утрату невосполнимой», — пишет эксперт.

По его оценке, стоимость E-3 Sentry AWACS — «летающего командного центра» — составляет полмиллиарда долларов.

В марте Telegram-канал «Осведомитель» заметил, что на корпусе иранского дрона-камикадзе Shahed-136 появились отметки об уничтоженных военных целях — американском самолете дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry AWACS и радиолокационных станциях AN/TPY-2 и AN/MPQ-65.

В том же месяце комиссар Европейского союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС вместо американских решений вроде AWACS стоит переходить на собственные системы, например, шведскую GlobalEye.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о жестком разговоре Путина с Пашиняном в Кремле

    Курс доллара в России упал до минимума с начала марта

    Американист дал прогноз по перемирию Ирана и США

    Врач предостерег от распространенной ошибки во время обеда

    Европейский политик скептически отнесся к перемирию между США и Ираном

    Стали известны новые детали предстоящего бала Met Gala

    Депутат рассказал о вопиющем случае с отказом в выплате вдове российского бойца

    Жители российского города пожаловались на массовые падения при попытке выйти на улицу

    В Тегеране подожгли флаги США и Израиля

    Определен наиболее полезный способ употребления фруктов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok