В России указали на невосполнимую потерю США от Ирана

Эксперт Кузякин: Потеря самолета ДРЛОиУ AWACS E-3 Sentry невосполнима для США

Потеря самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-3 Sentry Airborne Warning and Control System (AWACS) из-за удара Ирана невосполнима для США, пишет в колонке комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Это не просто воздушный радар, а полноценный штаб, координирующий действия сил в воздухе и на земле. Тот факт, что данные машины больше не производятся, делает такую утрату невосполнимой», — пишет эксперт.

По его оценке, стоимость E-3 Sentry AWACS — «летающего командного центра» — составляет полмиллиарда долларов.

В марте Telegram-канал «Осведомитель» заметил, что на корпусе иранского дрона-камикадзе Shahed-136 появились отметки об уничтоженных военных целях — американском самолете дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry AWACS и радиолокационных станциях AN/TPY-2 и AN/MPQ-65.

В том же месяце комиссар Европейского союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС вместо американских решений вроде AWACS стоит переходить на собственные системы, например, шведскую GlobalEye.