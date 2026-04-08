В США допустили утечку технологий после обнаружения ракеты THAAD в Сирии

TWZ: Обнаруженная в Сирии ракета THAAD поможет Китаю скопировать систему ПРО США

Фрагменты ракеты комплекса противоракетной обороны (ПРО) Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Армии США, которые обнаружили на территории Сирии, помогут Китаю скопировать американскую систему. Утечку технологий допустило издание TWZ.

Автор обратил внимание на ролик, демонстрирующий упавшую носовую часть перехватчика THAAD. Он допустил, что ракета была неисправна, поскольку головку самонаведения (ГСН) и головной обтекатель нашли на земле в относительно хорошем состоянии.

Как пишет издание, доступ потенциальных противников США к элементам ракеты THAAD даст новую информацию о характеристиках и возможностях комплекса. «Эта информация может быть использована для разработки новых средств противодействия, а также тактических, технических и процедурных приемов, снижающих эффективность перехватчика», — говорится в материале.

Отмечается, что Россия и Китай уже многое узнали, наблюдая за применением THAAD в ходе конфликта с Ираном. По словам автора, изучение используемых в ГСН ракеты материалов будет особенно полезным, поскольку они приспособлены к нагрузкам при движении на гиперзвуковой скорости. Он также допустил, что Пекин сможет использовать полученную информацию при создании собственных систем ПРО.

В феврале в сети появился ролик, демонстрирующий перехват иранской ракеты одновременным ударом двух противоракет.