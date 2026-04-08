Военный эксперт рассказал о принесшем Ирану победу супероружии

Кнутов: Иран сделал ставку на использование усовершенствованных ракет

Иран в конфликте с США сделал ставку на использование усовершенствованных ракет, благодаря чему вывел из строя почти все американские военные базы на Ближнем Востоке. На эту тему высказался в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

«Они их [баллистические ракеты] использовали в очень большом количестве, причем с середины операции и до ее конца иранские ракеты отличались нормальной точностью. Благодаря этому практически все военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке были выведены из строя. Эта ставка на ракетную программу помогла Ирану не только выстоять, но и добиться на сегодняшний день определенной победы», — порассуждал эксперт.

Ранее Трамп заявил, что согласился с предложениями Тегерана ради временного прекращения огня. Речь идет о десяти пунктах, которые также могут лечь в основу дальнейших переговоров. Телеканал Al Mayadeen сообщал, что среди ключевых положений — гарантия ненападения со стороны США и их союзников, а также обязательство не использовать перемирие для подготовки новых военных действий. Также Тегеран настаивает на сохранении контроля над Ормузским проливом.

Президент США согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По его словам, такое решение было принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром.