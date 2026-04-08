Зенитчики из российской воинской части оказались вымогателями

«Ъ»: Суд вынес приговор троим контрактникам за вымогательство ₽1 млн у москвича

235-й гарнизонный военный суд в Москве вынес приговор троим контрактникам и их приятелю за вымогательство у москвича одного миллиона рублей, заставив его признаться в торговле наркотиками. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Стрелки-зенитчики рядовые Александр Иванов и Амза Мансуров, помощник дежурного коменданта подразделения Минобороны прапорщик Алексей Мунц и неработающий Ильмурад Шаидов получили от одного года двух месяцев до 4,5 года лишения свободы. Они признали вину и просили отправить их на специальную военную операцию.

Летом 2025 года в полицию обратился житель столицы Кирилл Портнов и сообщил, что знакомый вызвал его на улицу, где на него напали неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они усадили его в машину и повезли по направлению к отделу полиции. По дороге незнакомцы угрозами заставили Портнова признаться в торговле наркотиками, потребовав от него один миллион рублей.

Во время суда ему поступали угрозы отравить крысиным ядом его родных. Его адвокат намерен обжаловать приговор контрактникам, так как считает назначенное им наказание мягким.

Ранее сообщалось, что Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима военного, который сбежал из части и организовал группировку для сбыта наркотиков.