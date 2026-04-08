Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:05, 8 апреля 2026

Зенитчики из российской воинской части оказались вымогателями

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

235-й гарнизонный военный суд в Москве вынес приговор троим контрактникам и их приятелю за вымогательство у москвича одного миллиона рублей, заставив его признаться в торговле наркотиками. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Стрелки-зенитчики рядовые Александр Иванов и Амза Мансуров, помощник дежурного коменданта подразделения Минобороны прапорщик Алексей Мунц и неработающий Ильмурад Шаидов получили от одного года двух месяцев до 4,5 года лишения свободы. Они признали вину и просили отправить их на специальную военную операцию.

Летом 2025 года в полицию обратился житель столицы Кирилл Портнов и сообщил, что знакомый вызвал его на улицу, где на него напали неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они усадили его в машину и повезли по направлению к отделу полиции. По дороге незнакомцы угрозами заставили Портнова признаться в торговле наркотиками, потребовав от него один миллион рублей.

Во время суда ему поступали угрозы отравить крысиным ядом его родных. Его адвокат намерен обжаловать приговор контрактникам, так как считает назначенное им наказание мягким.

Ранее сообщалось, что Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима военного, который сбежал из части и организовал группировку для сбыта наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран остановил проход судов через Ормузский пролив

    Мерц позвонил Трампу из-за Ирана

    Стало известно о желании ПСЖ летом купить самого дорогого футболиста России

    Россияне расхотели отдыхать на праздниках

    Задержанный полицейскими мужчина проглотил наркотики и не выжил

    Действия Израиля описали словами «США не могут сдержать своего агрессивного пса»

    Суд решил судьбу имущества «золотой судьи» Хахалевой

    В МИД России ответили на протест Баку по Карабаху

    Застрелившего родителей беглого россиянина нашли в машине

    Роль Китая в прекращении огня на Ближнем Востоке раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok