Футболист из «Урал-2» прославился из-за сравнений с Тимоти Шаламе

Российский футболист Илья Скоропупов прославился в соцсетях из-за сравнений с актером Тимоти Шаламе. Видео завирусилось в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) спортсмена.

23-летний защитник дебютировал в профессиональном клубе «Урал-2» и дал интервью после матча. Зрители восхитились внешностью футболиста и принялись сравнивать его с иностранной телезвездой в многочисленных комментариях под роликом.

«Какой красивый», «Шутки про Шаламе уже были?», «Тимоти Шаламе от футбола», «Как давно Тимоти Шаламе за "Урал-2" играет?», «Какой красивый парень», — высказывались пользователи сети.

В марте в сети завирусилось видео с Шаламе в головном уборе с намеком на скандальные слова о балете.