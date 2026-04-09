Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
19:23, 9 апреля 2026Авто

Автомобилям возрожденной советской марки предрекли успех

Эксперт Милешкин назвал две главные причины успешных продаж машин Volga в России
Марина Аверкина

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Этим летом российский авторынок пополнится автомобилями возрожденной советской марки Volga. По мнению эксперта журнала «За рулем» Кирилла Милешкина, бренд ждет успех. Своими аргументами он поделился в авторской колонке на портале «Китайские автомобили».

Главной причиной успеха он назвал выбор партнера — компанию Geely. Производитель вместе с Haval и Chery прочно входит в тройку лидеров по продажам в России. Модель Monjaro и вовсе показывает исключительные результаты: оставаясь самым дорогим участником первой десятки рейтинга реализации, она стабильно удерживает позиции и не собирается их сдавать. «От смены эмблемы покупательский интерес, уверен, не ослабнет. Уже есть удачные примеры. Chery, превратившийся в Tenet, а у того же Geely — Belgee. Оба новорожденных бренда мигом вышли в топ продаж», — пишет эксперт.

Второй причиной успеха Милешкин назвал репутацию самого партнера. «Марка выделяется, пожалуй, лучшими ездовыми настройками среди "китайцев". Остальные прогрессируют, подтягиваются, но пока могут похвастаться лишь отдельными успехами. А вот для Geely приятная рулежка стала правилом. Смена прописки на характеристики тоже не повлияет», — уверен он.

Старые вопросы к новому автомобилю. В России начались продажи Omoda C5 второго поколения. Чем она хороша: тест-драйв «Ленты.ру»
28 марта 2026
Потребители в первую очередь рассчитывают, что локальная сборка повлияет на стоимость машин. Эксперт допускает, что резкого снижения цен не произойдет, однако темпы удорожания могут быть более сдержанными. Кроме того, он выразил надежду на дальнейшую адаптацию моделей под местные условия. «На мой взгляд, не помешали бы более простые и доступные комплектации, полный привод седану Preface, медиасистема с отечественными онлайн-сервисами», — считает эксперт.

Вопрос качества сомнений не вызывает. Опыт выпуска автомобилей в Нижнем Новгороде, где ранее собирали Skoda, Volkswagen и коммерческий Mercedes-Benz, подтверждает, что локальная сборка соответствует современным требованиям. «На первых порах новые "Волги" брать будут, и неплохо. А вот дальнейший успех зависит уже от российской стороны», — подытожил Кирилл Милешкин.

Ранее аналитик Сергей Целиков объяснил причины неожиданно возросшего спроса россиян на автомобили немецких и японских производителей. Специалист выделил два основных фактора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok