Автомобилям возрожденной советской марки предрекли успех

Эксперт Милешкин назвал две главные причины успешных продаж машин Volga в России

Этим летом российский авторынок пополнится автомобилями возрожденной советской марки Volga. По мнению эксперта журнала «За рулем» Кирилла Милешкина, бренд ждет успех. Своими аргументами он поделился в авторской колонке на портале «Китайские автомобили».

Главной причиной успеха он назвал выбор партнера — компанию Geely. Производитель вместе с Haval и Chery прочно входит в тройку лидеров по продажам в России. Модель Monjaro и вовсе показывает исключительные результаты: оставаясь самым дорогим участником первой десятки рейтинга реализации, она стабильно удерживает позиции и не собирается их сдавать. «От смены эмблемы покупательский интерес, уверен, не ослабнет. Уже есть удачные примеры. Chery, превратившийся в Tenet, а у того же Geely — Belgee. Оба новорожденных бренда мигом вышли в топ продаж», — пишет эксперт.

Второй причиной успеха Милешкин назвал репутацию самого партнера. «Марка выделяется, пожалуй, лучшими ездовыми настройками среди "китайцев". Остальные прогрессируют, подтягиваются, но пока могут похвастаться лишь отдельными успехами. А вот для Geely приятная рулежка стала правилом. Смена прописки на характеристики тоже не повлияет», — уверен он.

Потребители в первую очередь рассчитывают, что локальная сборка повлияет на стоимость машин. Эксперт допускает, что резкого снижения цен не произойдет, однако темпы удорожания могут быть более сдержанными. Кроме того, он выразил надежду на дальнейшую адаптацию моделей под местные условия. «На мой взгляд, не помешали бы более простые и доступные комплектации, полный привод седану Preface, медиасистема с отечественными онлайн-сервисами», — считает эксперт.

Вопрос качества сомнений не вызывает. Опыт выпуска автомобилей в Нижнем Новгороде, где ранее собирали Skoda, Volkswagen и коммерческий Mercedes-Benz, подтверждает, что локальная сборка соответствует современным требованиям. «На первых порах новые "Волги" брать будут, и неплохо. А вот дальнейший успех зависит уже от российской стороны», — подытожил Кирилл Милешкин.

