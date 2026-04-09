15:06, 9 апреля 2026Россия

Боец СВО рассказал о борьбе со стрелявшим по российским позициям подземным устройством ВСУ

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные выследили и поразили самоходную артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины (ВСУ). О борьбе со стрелявшим по российским позициям подземным устройством противника рассказал старший сержант, командир расчета РСЗО «Град» Константин Кабисов, чьи слова опубликованы в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

«Она из-под земли стреляла, мы не могли найти откуда. И мы начали дежурить, по готовности, чтобы поймать вот это место. И после того, как мы отработали, с того места больше никто и никогда по нам не отрабатывал», — вспомнил Кабисов, добавив, что на выслеживание устройства у российских бойцов ушло несколько недель.

Командир также рассказал, что его расчету удалось расправиться с «кочующими» минометами ВСУ, которые удалось засечь прямо в ходе развертывания на новой огневой позиции.

«Было два минометных расчета, которые подвезли на "Газелях" и начали разворачивать. И в этот момент начальник артиллерии скидывает координаты. Выпустили пять снарядов, и один прямо попал между "Газелью" и минометом. Даже по видео тогда видно, как их бойцов раскидало. Но они начали вставать, разворачивать опять миномет. Еще 10 снарядов выпустили и поразили цель», — заключил он.

Кабисов принимает участие в спецоперации с первых дней. Имеет награды — в частности, Георгиевский крест IV степени и медаль Жукова.

Ранее сообщалось, как группа российских бойцов проехала несколько километров с прицепившимся к машине дроном. Никто не пострадал.

