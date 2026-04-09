Россия
13:45, 9 апреля 2026

Российские бойцы проехали несколько километров с прицепившимся к машине дроном и спаслись

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) с позывным Зырян одним действием спас группу российских солдат от прицепившегося к «буханке» украинского дрона. Его историю публикует RT.

Российские бойцы проехали несколько километров с прицепившимся к машине дроном. Как рассказал Зырян, чудом никто не пострадал.

«Я был на позиции, и меня должна была забрать оттуда машина. В этот момент по рации передают, что идет атака FPV-дрона. Я взял ситуацию в свои руки. Машину оставили посреди улицы, а сами по бокам домов встали. Стоим ждем, а дрона нет и нет. Подумали, может ошибка какая. Поехали, и я слышу, что-то пищит», — вспомнил собеседник издания.

По его словам, дрон прицепился к крыше «буханки», и когда все снова вышли из машины посреди поля, он принял решение отстрелить беспилотник противника.

«Спасем машину — не спасем. А что делать? Прицелился и получилось выбить снаряд, а дрон остался. Забрал его как трофей», — заключил Зырян.

Ранее другой боец СВО рассказал, как случайно наступил на мину. По его словам, обошлось без серьезных ранений. Мужчина сделал себе укол и отправился дальше.

