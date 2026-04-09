Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
12:33, 9 апреля 2026Бывший СССР

Большинство украинских депутатов прогуляли заседание Верховной Рады

В Верховную Раду не явились многие депутаты, включая председателя парламента
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Кадр: Telegram-канал «Новини.LIVE»

Большинство депутатов Верховной Рады Украины отсутствовали на пленарном заседании. Об этом передает издание «Новости.Live» в Telegram-канале.

Сообщается, что на пленарное заседание явились лишь некоторые депутаты. Издание отмечает, что за трибуной сегодня находится лишь заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, а первый вице-спикер Александр Корниенко и спикер Руслан Стефанчук отсутствуют.

«Работа Верховной Рады по факту сорвана. Никаких законов сегодня принимать не будут», — заявил украинский депутат Ярослав Железняк, опубликовав фотографию из полупустого зала в своем Telegram-канале.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться на Ближнем Востоке, в Европе или в США. Он подчеркнул, что переговоры с Россией отложены из-за боевых действий между США и Ираном.

    Последние новости

    Песков сообщил о решении Путина по пасхальному перемирию

    Россиянам назвали способ избавиться от надоевшей УК

    Шаляпин признался в любви к Волочковой

    Клава Кока посвятила песню о любви своему жениху

    Вывоз картофеля из России взлетел

    «Народный губернатор» ДНР оценил возможность взятия Киева в 2014 году

    В Ливане разбомбили построенный российскими военными мост

    Крупный российский мясокомбинат собрались обанкротить

    Лавров раскрыл статус переговоров России и США по Украине

    Иран призвал Трампа надеть собачий поводок на Израиль

    Все новости
