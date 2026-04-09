Большинство украинских депутатов прогуляли заседание Верховной Рады

В Верховную Раду не явились многие депутаты, включая председателя парламента

Большинство депутатов Верховной Рады Украины отсутствовали на пленарном заседании. Об этом передает издание «Новости.Live» в Telegram-канале.

Сообщается, что на пленарное заседание явились лишь некоторые депутаты. Издание отмечает, что за трибуной сегодня находится лишь заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, а первый вице-спикер Александр Корниенко и спикер Руслан Стефанчук отсутствуют.

«Работа Верховной Рады по факту сорвана. Никаких законов сегодня принимать не будут», — заявил украинский депутат Ярослав Железняк, опубликовав фотографию из полупустого зала в своем Telegram-канале.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться на Ближнем Востоке, в Европе или в США. Он подчеркнул, что переговоры с Россией отложены из-за боевых действий между США и Ираном.