Буданов: Энергетика Украины сейчас находится в небывало сложном положении

Энергетика Украины сейчас находится в самом сложном положении за все время существования страны. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму), передает Telegram-канал «Инсайдер».

«Украинская энергетика еще никогда не находилась в столь сложном положении, как сейчас», — признал он. По словам Буданова, даже если конфликт сейчас закончится, у Киева все равно останутся очень серьезные проблемы.

Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Российская армия прекратит боевые действия с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Москва исходит из того, что Киев последует ее примеру.