Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:40, 9 апреля 2026

Буданов заявил о небывалой ситуации с энергетикой Украины

Буданов: Энергетика Украины сейчас находится в небывало сложном положении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Danylo Antoniuk / Globallookpress.com

Энергетика Украины сейчас находится в самом сложном положении за все время существования страны. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму), передает Telegram-канал «Инсайдер».

«Украинская энергетика еще никогда не находилась в столь сложном положении, как сейчас», — признал он. По словам Буданова, даже если конфликт сейчас закончится, у Киева все равно останутся очень серьезные проблемы.

Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Российская армия прекратит боевые действия с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Москва исходит из того, что Киев последует ее примеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok