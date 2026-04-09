20:30, 9 апреля 2026Моя страна

Бывший гонщик «Формулы-1» из Уфы примет участие в японских состязаниях спорткаров

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Российский бывший гонщик «Формулы-1» Даниил Квят примет участие в японских состязаниях спорткаров. Информацию публикует Telegram-канал UTV.

31-летний пилот из Уфы будет выступать на купе Lamborghini Huracan в категории GT 300 в японском чемпионате Super GT. Спортсмен проедет 300 километров по треку Окаямы.

По словам Квята, японский автоспорт был его давней целью из-за новых перспектив. «Я очень рад, что смогу участвовать в классе Super GT300 от JLOC в 2026 году. Не могу дождаться начала этого приключения», — заявил он.

Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году в составе Toro Rosso (бывшее название команды Alpha Tauri — прим. «Ленты.ру»), а в 2015-м получил повышение, перейдя в Red Bull. Спустя два сезона россиянин потерял место в команде и стал пилотом по развитию команды Ferrari. В 2019 году руководство Red Bull вернуло Квята в Toro Rosso. За карьеру он провел шесть сезонов в «Формуле-1» и три раза поднимался на призовой подиум.

В июле 2025 года в горах российского курорта прошла автомобильная гонка. Состязание проводилось за первенство Краснодарского края по скоростному подъему на холм.

