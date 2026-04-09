23:30, 9 апреля 2026Мир

Бывший союзник Трампа предрек выход США из НАТО по неожиданной причине

Кент: США выйдут из НАТО, чтобы поддержать Израиль в столкновении с Турцией
Марина Совина
Марина Совина

Фото: CNP / Admedia / Globallookpress

США предстоит выйти из состава НАТО, чтобы получить возможность открыто поддержать Израиль в неизбежном военном столкновении с Турцией на территории Сирии. Такой прогноз на своей странице в соцсети X опубликовал бывший глава американского Национального центра по борьбе с терроризмом Джо Кент.

«Мы выйдем из альянса, чтобы встать на сторону Израиля, когда Турция и Израиль в конечном итоге столкнутся в Сирии», — предрек он.

Кент также раскритиковал политику Белого дома, сравнив ее с попыткой одновременно играть роль «поджигателя и пожарного».

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что распрощался с Североатлантическим альянсом из-за реакции НАТО на желание государства контролировать Гренландию.

