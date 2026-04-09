18:56, 9 апреля 2026

Microsoft отказалась исправлять старую ошибку Windows

Microsoft отказалась признавать отстающее время в Windows ошибкой ОС
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

В компании Microsoft объяснили, почему до сих пор не исправили ошибку с отстающими часами в Windows 11. На это обратило внимание издание Neowin.

Журналисты медиа напомнили, что, если перевести операционную систему (ОС) в режим блокировки, то время на экране компьютера будет показываться с задержкой. В Microsoft отреагировали на эту старую особенность Windows 11 и заявили, что она не является ошибкой и не нуждается в исправлении.

При переводе компьютера в режим блокировки путем нажатия комбинации клавиш Ctrl + Alt + Delete часы на экране начинают отображаться с 30-секундной задержкой. В Microsoft рассказали, что такое поведение ОС является преднамеренным, поскольку экран безопасной блокировки обновляет свои часы с фиксированным шагом в полминуты. Специалисты отметили, что экран безопасной блокировки работает под управлением защищенного рабочего стола Winlogon и следует собственному расписанию.

Также представитель Microsoft рассказал, хоть часы на экране блокировки компьютера и могут показывать некорректное время, на точность системных часов это не влияет. В компании отметили, что все процессы в Windows 11 проходят в соответствие с системным временем.

В начале апреля ветеран Microsoft Рэймонд Чен попросил не ругать обновления Windows. По его словам, чаще всего существующие в ОС проблемы проявляются после выхода апдейтов.

    Последние новости

    «Все живы». Бывший «народный губернатор» Донбасса у Дудя — о судьбе Пригожина, взятии Киева и чеченцах

    Названы четыре правила выбора одеяла для хорошего сна

    Внешность Ричарда Гира сравнили с одной породой собак

    Два мошенника заработали миллионы на гуманитарной помощи бойцам СВО

    Женщина похудела на 77 килограммов без операций и уколов

    Выявлен не связанный со здоровьем скрытый фактор риска рака

    Требование об обмене ИНН при переводах через СБП уточнили

    Выручка театра Кадышевой выросла в пять раз

    Военкор рассказал о «настоящей бойне» у ключевого для фронта города

    Россиянка описала самый интересный обряд в Эфиопии фразой «началось что-то жуткое»

    Все новости
