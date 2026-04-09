22:41, 9 апреля 2026Мир

Де Голль порассуждал о выходе Франции из НАТО

Пьер де Голль: Франции пора выйти из командования НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Франции следует выйти из командования НАТО, поскольку альянс превратился в «инструмент агрессивной политики». О выходе Парижа из объединения порассуждал Пьер де Голль, внук президента Франции генерала Шарля де Голля, передает ТАСС.

По его словам, Франции следует «вернуть себе свою роль», выйдя из объединенного командования альянса, как в 1966 году. Де Голль подчеркнул, что с течением времени альянс «кардинально изменил свою роль».

«Отныне она стала инструментом гегемонистского завоевания под предлогом обеспечения безопасности других государств. НАТО превратилась в инструмент агрессивной политики и, на мой взгляд, ставит под угрозу Европу и весь мир», — сказал он.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Финляндии следует задуматься о выходе из НАТО. По его словам, Финляндия вступила в альянс «во многом из-за США».

    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие

    В Израиле выступили с резким заявлением на фоне перемирия США и Ирана

    На Западе пришли к неожиданному выводу после обмена телами между Украиной и Россией

    В США сообщили о визите спецпредставителя Путина

    Военкор задался одним вопросом после обмена телами «1000 на 41»

    АвтоВАЗ проверил новейшую модель на соответствие климату России

    Путин поручил войскам быть готовыми к провокациям на Пасху

    В Британии рассказали об унижении Путиным Стармера одним шагом

    В России запретили испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

    Де Голль порассуждал о выходе Франции из НАТО

    Все новости
