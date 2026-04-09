Пьер де Голль: Франции пора выйти из командования НАТО

Франции следует выйти из командования НАТО, поскольку альянс превратился в «инструмент агрессивной политики». О выходе Парижа из объединения порассуждал Пьер де Голль, внук президента Франции генерала Шарля де Голля, передает ТАСС.

По его словам, Франции следует «вернуть себе свою роль», выйдя из объединенного командования альянса, как в 1966 году. Де Голль подчеркнул, что с течением времени альянс «кардинально изменил свою роль».

«Отныне она стала инструментом гегемонистского завоевания под предлогом обеспечения безопасности других государств. НАТО превратилась в инструмент агрессивной политики и, на мой взгляд, ставит под угрозу Европу и весь мир», — сказал он.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Финляндии следует задуматься о выходе из НАТО. По его словам, Финляндия вступила в альянс «во многом из-за США».