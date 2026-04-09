Shot: Россияне застряли на границе с Грузией из-за снежного коллапса

Десятки российских туристов застряли на границе с Грузией из-за сильного снегопада и опасности схода лавины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что для легкового и грузового транспорта полностью закрыли КПП Верхний Ларс и Крестовый перевал — оба пункта пропуска не работают около девяти часов. Россияне и местные жители не могут проехать в обе стороны из-за снежного коллапса.

Как пишет источник, люди сначала ждали открытия границы в пробке, а потом поехали в ближайшие гостиницы. Точной информации о сроках возобновления работы пунктов пропуска нет. По прогнозам синоптиков, непогода может продлиться еще три дня.

В прошлый раз россияне застряли в трехчасовых пробках на границе с Грузией из-за сильного снегопада в феврале. Движение было затруднено с российской стороны.

