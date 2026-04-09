15:13, 9 апреля 2026

Дуров обвинил Евросоюз в попытках усилить слежку и цензуру

Евгения Наумова
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил Европейский союз (ЕС) в попытках ограничить свободу слова и усилить слежку за пользователями. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, ЕС пытается оправдать свои попытки усилить цензуру и слежку за людьми через подконтрольные СМИ и неправительственные организации. В качестве примера он привел заявление европейской организации AI Forensics о том, что Telegram представляет собой проблему, потому что в нем люди могут в частных группах обсуждать контент из других социальных сетей.

Предприниматель указал, что эту информацию растиражировали многие крупные европейские СМИ, в том числе El País, Der Spiegel, Le Figaro и Le Parisien. Он опубликовал скриншот одной из статей, в которой говорится, что Telegram «служит центром распространения оскорбительного контента».

«Важно разоблачать все подобные попытки манипуляции общественностью, потому что они используются для того, чтобы отнять остатки свобод», — добавил Дуров.

Ранее Дуров заявил, что Telegram не раскрыл ни одного байта данных о переписках третьим лицам за всю свою историю. По его словам, мессенджер скорее закроется, чем начнет передавать информацию о переписках.

