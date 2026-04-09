14:47, 9 апреля 2026

Еврокомиссия срочно потребовала от Венгрии объяснений из-за России

Европейская комиссия (ЕК) потребовала от правительства Венгрии объяснений из-за сообщений о якобы произошедшей утечке информации в Россию. Об этом сообщает Reuters.

«Предполагаемые разоблачения подчеркивают тревожную возможность того, что правительство государства-члена Европейского союза координирует свои действия с Россией, тем самым активно работая против безопасности и интересов ЕС и всех его граждан. Это крайне тревожно, и соответствующее правительство должно в срочном порядке дать объяснения», — заявил представитель ЕК.

Отмечается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается обсудить эту ситуацию на уровне лидеров стран-участниц сообщества.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил Венгрию в предательстве Евросоюза из-за якобы раскрытия информации России о переговорах по санкциям.

