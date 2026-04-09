11:39, 9 апреля 2026

Фетисов оценил вероятность полноценного допуска России к Олимпиаде-2028

Фетисов заявил, что не видит предпосылок для участия России в Олимпиаде-2028
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил вероятность полноценного допуска России к Олимпиаде 2028 года. Его слова приводит РИА Новости.

«Если бы МОК хотел видеть наших спортсменов на Олимпийских играх, то мы бы давно в них участвовали», — заявил Фетисов. Он подчеркнул, что не видит предпосылок для участия России в Олимпийских играх.

Олимпийские игры 2028 года примет Лос-Анджелес. Соревнования пройдут с 14 по 30 июля.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны. Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что сроков принятия решения по полноценному допуску россиян нет.

