Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:15, 9 апреля 2026Мир

Генсек НАТО пожаловался на «неправильное движение» на Украине

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Линия фронта на Украине движется в неправильном направлении. На это в ходе выступления в Институте президентского фонда Рональда Рейгана пожаловался генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

«В целом линия фронта все еще движется в неправильном направлении — очень медленно, но все же. Движение идет в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России», — подчеркнул он.

Генсек альянса также отметил, что вступление Украины в НАТО по итогам возможного мирного соглашения исключено. Вместо этого альянс должен обеспечить Киеву «надежные гарантии безопасности».

До этого глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о начале продвижения российской армии по всей линии фронта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok