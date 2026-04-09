Генсек НАТО пожаловался на «неправильное движение» на Украине

Линия фронта на Украине движется в неправильном направлении. На это в ходе выступления в Институте президентского фонда Рональда Рейгана пожаловался генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

«В целом линия фронта все еще движется в неправильном направлении — очень медленно, но все же. Движение идет в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России», — подчеркнул он.

Генсек альянса также отметил, что вступление Украины в НАТО по итогам возможного мирного соглашения исключено. Вместо этого альянс должен обеспечить Киеву «надежные гарантии безопасности».

До этого глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о начале продвижения российской армии по всей линии фронта.