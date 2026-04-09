21:45, 9 апреля 2026Мир

Иран перейдет к новому этапу управления Ормузским проливом

Хаменеи: Иран выведет управление Ормузским проливом на новый этап
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Тегеран выведет управление над Ормузским проливом на новый этап. Об этом заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, передает РИА Новости.

Он также добавил, что Исламская Республика будет требовать репарации за причиненный ущерб и пролитую кровь.

Ранее Моджтаба Хаменеи заявил о победе страны в конфликте с США и Израилем подвел итог войны с США. По его словам, Иран одержал победу над США к данному моменту.

Решение Ирана взимать плату за проход иностранных судов через Ормузский пролив вызвало негодование крупнейших американских нефтекомпаний. Их руководители обратились к госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Подобные меры, по их мнению, не должны быть условиями объявленного ранее двухнедельного перемирия между Ираном и США.

    Последние новости

    «Все живы». Бывший «народный губернатор» Донбасса у Дудя — о судьбе Пригожина, взятии Киева и чеченцах

    Иран перейдет к новому этапу управления Ормузским проливом

    Стало известно о планирующемся «важном заявлении» Трампа по Ирану

    Раскрыта причина неожиданной уступчивости США перед Ираном

    Рютте высказался о распаде НАТО

    ЦСКА направит выручку продажи от билетов пострадавшим от наводнения в Дагестане

    В России сообщили о разработке первой российской многоразовой ракеты

    Рютте оправдался за «папу» Трампа

    Митя Фомин рассказал о работе в клининговой компании в США

    Ситуация с США и Ираном потрясла Запад после заявлений Трампа

    Все новости
