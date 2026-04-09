Иран перейдет к новому этапу управления Ормузским проливом

Хаменеи: Иран выведет управление Ормузским проливом на новый этап

Тегеран выведет управление над Ормузским проливом на новый этап. Об этом заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, передает РИА Новости.

Он также добавил, что Исламская Республика будет требовать репарации за причиненный ущерб и пролитую кровь.

Ранее Моджтаба Хаменеи заявил о победе страны в конфликте с США и Израилем подвел итог войны с США. По его словам, Иран одержал победу над США к данному моменту.

Решение Ирана взимать плату за проход иностранных судов через Ормузский пролив вызвало негодование крупнейших американских нефтекомпаний. Их руководители обратились к госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Подобные меры, по их мнению, не должны быть условиями объявленного ранее двухнедельного перемирия между Ираном и США.