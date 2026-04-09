Иран призвал суда координировать маршруты по Ормузскому проливу

Иран призвал суда координировать путь по Ормузскому проливу с ВМС из-за мин

Управление портов Ирана призвало суда координировать передвижения по Ормузскому проливу с военно-морскими силами (ВМС) страны из-за мин. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

В публикации подчеркивается, что суда должны координировать свои действия с ВМС Корпуса стражей исламской революции и пользоваться выделенными маршрутами.

8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела самую масштабную атаку по территории всего Ливана. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти еще до начала переговоров.