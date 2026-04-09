Крушивший машины голый мужчина попал на видео в российском регионе

В Подмосковье на видео попал голый мужчина, ломавший зеркала у машин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону, предоставив соответствующие кадры.

На них запечатлено, как мужчина отламывает зеркало у автомобиля, а после задержания в машине скорой помощи он заявляет о том, что ему 38 лет, но он не помнит, что происходило.

По данным ведомства, сотрудники Солнечногорского отдела вневедомственной охраны, возвращаясь со службы в поселке Голубое, обратили внимание на неадекватного голого мужчину, который бегал по проезжей части и крушил зеркала у припаркованных машин.

Силовики задержали дебошира и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

