Лавров поговорил с коллегой из Ирана

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аракчи

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Аракчи в ходе телефонного разговора обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию и развитие событий в регионе и мире [Ближнего Востока]», — отмечается в заявлении.

Лавров и Аракчи также созванивались 2 апреля. Уточняется, что дипломаты рассмотрели вопросы безопасности судоходства в Ормузском проливе и обсудили усилия, которые прикладывают некоторые страны для деэскалации напряженности.

8 апреля стало известно о перемирии между США и Ираном. Прекращение огня прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует решение США и Ирана не идти по пути вооруженной эскалации.