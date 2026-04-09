Мегакурорт за 560 миллиардов рублей построят в России

В строительство мегакурорта «Новая Анапа» вложат более 560 миллиардов рублей

На юге России готовятся к запуску одного из самых амбициозных туристических проектов последних лет — мегакурорта «Новая Анапа». По оценкам отрасли, объем инвестиций в него может достичь 560 миллиардов рублей, передает «Блокнот».

Как отмечают в Ассоциации туроператоров России, проект уже сейчас считается крупнейшим по вложениям среди аналогичных инициатив в стране. В целом по России планируется создать около десяти новых курортов, на которые суммарно направят до 1,8 триллиона рублей, однако анапский кластер выделяется как самый масштабный.

Будущая «Новая Анапа» задумывается как полноценный современный курорт с развитой инфраструктурой. Речь идет о строительстве отелей, зон отдыха, развлекательных объектов и благоустроенных пляжей. При этом проект ориентирован не только на летний сезон — предполагается круглогодичный туризм.

Старт строительства намечен на 2026 год. Ранее сроки сдвигались из-за экологической ситуации, однако сейчас проект вновь получил приоритетный статус и возвращен в активную фазу подготовки.

Эксперты считают, что реализация «Новой Анапы» может серьезно изменить туристическую карту Краснодарского края. Ожидается рост потока туристов, создание новых рабочих мест и усиление позиций региона как одного из главных курортных направлений страны.

Ранее бывший министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным рассказал о планах по созданию мегапроекта на базе трех горнолыжных курортов — Красная Поляна, Архыз и Лаго-Наки.