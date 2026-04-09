Митя Фомин рассказал о работе в клининговой компании в США

Певец Митя Фомин рассказал, что в юности работал в клининговой компании в США. Воспоминаниями об этом периоде он поделился в интервью «Телепрограмме».

По словам артиста, он жил в Чикаго, когда ему был 21 год. «Мы там практически выживали, потому что денег не было. Сначала мне приходилось работать в клининговой службе. Это было не по мне, поскольку я уже все-таки был студентом медвуза. Но потом я вспомнил, что могу работать массажистом, поскольку учился в Новосибирске. Первое время мне было совершенно гадко. Я приехал туда к друзьям, записывать музыку. В Америке у меня ни черта не получилось, но я там выжил», — признался Фомин. Он отметил, что, несмотря на то что он вырос в Новосибирске, в Чикаго, который называют городом ветром, ему было постоянно холодно.

