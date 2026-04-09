Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян

МВД: Мошенники призывают записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО

Мошенники, использующие взломанные аккаунты в мессенджерах для распространения фишинговых ссылок, придумали новую уловку для обмана россиян. Об этом предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Отмечается, что злоумышленники от имени знакомых призывают пользователей записать голосовое сообщение в поддержку героев специальной военной операции (СВО). Для этого они просят потенциальную жертву перейти по ссылке и ввести свои данные в регистрационную форму.

«Подобные обращения рассчитаны на доверие, эмоциональную реакцию и отсутствие дополнительной проверки», — пояснили в МВД. Там также добавили, что выполнение инструкций мошенников может привести к краже данных, похищению аккаунта или же к началу сложной и многокомпонентной атаки.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян, притворяясь их соседями. Аферисты создают поддельный чат якобы с жильцами дома и предлагают подписать петицию.

Кроме того, злоумышленники стали открывать перед Пасхой якобы благотворительные сборы на приобретение наборов для освящения и другие цели. Целевой группой мошенников становятся верующие, пенсионеры и социально незащищенные граждане.