Москалькова раскрыла подробности переговоров по пасхальному обмену пленными

Москалькова: Переговоры по пасхальному обмену пленными почти завершились

Переговоры по пасхальному обмену пленными между Москвой и Киевом почти подошли к концу. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, чьи слова приводит ТАСС.

«Министерство обороны РФ, наша спецслужба и наш институт уполномоченного по правам человека ведет переговоры с украинской стороны. Они подошли фактически к завершению», — раскрыла подробности переговоров она.

Омбудсмен также выразила надежду, что в преддверии Пасхи состоится обмен пленными военнослужащими.

Последний на данный момент обмен России и Украины военнопленными проходил с 5 по 6 марта. В первый день стороны передали друг другу по 200 человек, во второй — по 300. Посредничество гуманитарного характера оказывали Объединенные Арабские Эмираты и США.