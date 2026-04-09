14:33, 9 апреля 2026Россия

Москалькова раскрыла подробности переговоров по пасхальному обмену пленными

Москалькова: Переговоры по пасхальному обмену пленными почти завершились
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Переговоры по пасхальному обмену пленными между Москвой и Киевом почти подошли к концу. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, чьи слова приводит ТАСС.

«Министерство обороны РФ, наша спецслужба и наш институт уполномоченного по правам человека ведет переговоры с украинской стороны. Они подошли фактически к завершению», — раскрыла подробности переговоров она.

Омбудсмен также выразила надежду, что в преддверии Пасхи состоится обмен пленными военнослужащими.

Последний на данный момент обмен России и Украины военнопленными проходил с 5 по 6 марта. В первый день стороны передали друг другу по 200 человек, во второй — по 300. Посредничество гуманитарного характера оказывали Объединенные Арабские Эмираты и США.

    Последние новости

    Буданов назвал два сценария для Украины

    Умер сыгравший в «Улице разбитых фонарей» заслуженный артист России

    Российские подростки нашли три пакета с частями тела человека

    Москвич выбежал на улицу голым и начал крушить машины во дворе

    Дан мрачный прогноз по срокам восстановления поставок газа с Ближнего Востока

    Опубликованное видео с раскрепощенными девушками на капоте привлекло полицию

    Армения и Азербайджан забеспокоились

    В России оценили идею выдавать сертификаты на очистители воздуха одной категории граждан

    Россиянам назвали самые опасные способы окраски яиц на Пасху

    В Windows 11 пропали ошибки

    Все новости
