МВД сообщило о новой схеме мошенников с голосовыми сообщениями

МВД сообщило о схеме мошенников по распространению фишинговых ссылок

Мошенники придумали новую схему по распространению фишинговых ссылок. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

По данным ведомства, аферисты просят пользователей от имени знакомых записать голосовое сообщение с поддержкой участников и героев специальной военной операции (СВО). Собеседник отправляет ссылку, после перехода по которой необходимо ввести регистрационные данные. С помощью них мошенники похищают аккаунты и используют их для обмана других людей.

МВД призывает проявлять бдительность, не переходить по непроверенным ссылкам и не авторизовываться на подозрительных интернет-ресурсах.

