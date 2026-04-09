Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:23, 9 апреля 2026

МВД сообщило о новой схеме мошенников с голосовыми сообщениями

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock / Fotodom

Мошенники придумали новую схему по распространению фишинговых ссылок. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

По данным ведомства, аферисты просят пользователей от имени знакомых записать голосовое сообщение с поддержкой участников и героев специальной военной операции (СВО). Собеседник отправляет ссылку, после перехода по которой необходимо ввести регистрационные данные. С помощью них мошенники похищают аккаунты и используют их для обмана других людей.

МВД призывает проявлять бдительность, не переходить по непроверенным ссылкам и не авторизовываться на подозрительных интернет-ресурсах.

Ранее в России назвали число вовлеченных в мошеннические схемы в Telegram подростков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли статус решения Путина по пасхальному перемирию. Зеленский говорил, что готов ко всему

    Назван рецепт спасения сбережений от колебания курса рубля

    Захарова припомнила США внешний долг в ответ на агрессию

    «Народный губернатор» ДНР высказался о причастности ополчения к падению Boeing

    Подростка арестовали за издевательства над маленьким аллигатором

    Россиянам предложили билеты на поезда из Москвы в Петербург от 1,9 тысячи рублей

    Конгресс США попытается связать Трампу руки

    В России подешевел iPhone 17e

    Названы внезапные последствия войны в Иране

    Савичева объяснила свой выбор появиться на публике в грязной одежде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok