На Украине высказались о возможностях уступить территории при урегулировании конфликта

Ступак: Президент и Рада не имеют полномочий уступить территории Украины

Президент Украины и Верховная Рада не имеют полномочий уступить территории в рамках урегулирования конфликта. Об этом заявил эксперт «Украинского института будущего», консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Нет в полномочиях президента Украины и вообще украинской власти опции отписать территорию Украины. Неважно, это 10 квадратных километров, это 1,5 квадратных метра. Нет такой опции юридически вообще», — объяснил Ступак.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе общения с прессой в Турции рассказал, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, обсуждение мирного урегулирования может пройти в любом формате.

10 марта Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.