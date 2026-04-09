Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:56, 9 апреля 2026Бывший СССР

На Украине высказались о возможностях уступить территории при урегулировании конфликта

Ступак: Президент и Рада не имеют полномочий уступить территории Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Президент Украины и Верховная Рада не имеют полномочий уступить территории в рамках урегулирования конфликта. Об этом заявил эксперт «Украинского института будущего», консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Нет в полномочиях президента Украины и вообще украинской власти опции отписать территорию Украины. Неважно, это 10 квадратных километров, это 1,5 квадратных метра. Нет такой опции юридически вообще», — объяснил Ступак.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе общения с прессой в Турции рассказал, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, обсуждение мирного урегулирования может пройти в любом формате.

10 марта Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok