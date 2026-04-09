Губарев: Ополчение ДНР не сбивало малайзийский Boeing MH-17 в 2014 году

Ополчение Донецкой народной республики (ДНР) не сбивало самолет Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году. С таким заявлением выступил ветеран специальной военной операции и бывший «народный губернатор» ДНР Павел Губарев в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), опубликованном на YouTube.

«Я уверен, что нет, вернее, я знаю, что нет. Но кто, не знаю», — сказал он, отвечая на вопрос о причастности ополченцев ДНР.

Губарев прокомментировал заявления бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин) в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о непричастности ополчения к инциденту с малайзийским бортом и добавил, что республика не располагала зенитными ракетными комплексами (ЗРК) «Бук», из которого, по предварительным данным следствия, был сбит самолет.

Бывший «народный губернатор» также добавил, что в случае наличия у ополченцев подобных ЗРК он бы знал об этом, поскольку готовил расчеты для них в качестве начальника мобилизационного управления Минобороны республики.

Губарев также заявил, что утверждения командира ополчения ДНР в 2014 году, нынешнего заместителя главы Росгвардии по республике Александра Ходаковского о наличии у ополченцев ЗРК «Бук» являлись преувеличением с целью продемонстрировать боеспособность.

В мае 2025 года Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Также в ИКАО озвучили планы по решению вопроса материальных компенсаций родственникам жертв.

В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимает обвинения ИКАО по делу о крушении самолета Boeing. Более того, подчеркнул он, Москва даже не принимала участия в расследовании дела, а потому озвученные выводы являются ангажированными.