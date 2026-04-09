11:41, 9 апреля 2026Авто

Назван абсолютный лидер автомобильного импорта из Китая в Россию

Аналитик Целиков: Ввоз подержанных Toyota Corolla в Россию вырос на 370 %
Марина Аверкина

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В первом квартале 2026 года в Россию привезли 19,4 тысячи легковых машин возрастом старше трех лет из Китая. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем поставок увеличился на 145 процентов, то есть почти в два с половиной раза. Абсолютным лидером импорта стала Toyota Corolla — за квартал было ввезено 1489 машин. Такие данные в своем Telegram-канале приводит аналитик Сергей Целиков.

Первое место по количеству ввезенных подержанных автомобилей занял Volkswagen — 5093 единицы, что в восемь раз больше, чем год назад. Среди моделей наибольшим спросом пользовались Tayron (1163 машины), Tharu (851), Golf (755) и T-Roc (572).

Вторую строчку по популярности удержала Audi (2426). Далее в пятерку марок вошли Toyota (2089), Honda (1552) и BMW (1371).
В модельном рейтинге импорта из Китая лидирует Toyota Corolla. Ее показатель вырос на 368 процентов относительно прошлогоднего результата, а доля на рынке — на 7,7 процента. В тройку также вошли Volkswagen Tayron (1163 машины; рост на 1063 процента) и Audi Q3 (1011 единиц; рост на 1049 процентов).

Ранее Целиков сообщил, что с января по март 2026 года российские дилеры китайской марки Changan реализовали 7884 автомобиля. Это на 41 процент меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

