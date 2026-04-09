Назван не устраивающий Израиль пункт соглашения о перемирии с Ираном

Политолог Асафов: Израиль не согласовывает свои действия с США

Израиль не устраивает, что в пакет соглашений с Ираном была включена операция в Ливане, заявил политолог Александр Асафов. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что Израиль действует в одностороннем порядке и не согласовывает действия с США.

«Израиль действует всегда в одностороннем порядке, свои действия не согласовывает даже со своим покровителем, Соединенными Штатами. Если Израиль решит продолжать, он будет продолжать вне зависимости от каких-либо договоренностей, [премьер-министр Биньямин] Нетаньяху довольно внятно это произнес. Их не устраивает, что в пакет соглашений включена еще и операция Израиля в Ливане, потому что там свои позиции и так далее», — объяснил Асафов.

По словам политолога, Израиль может действовать в своей логике, даже если она будет расходиться с логикой президента США Дональда Трампа. Однако смущать его это не будет, поскольку сам американский лидер довольно непоследователен.

Следует подождать первых итогов, так как не исключено, что эта пауза связана с необходимостью пересмотра стратегии, а вовсе не потому, что стороны близки к какому-то соглашению, подчеркнул Асафов.

«Вся ситуация когда-то возникла из-за того, что Израиль был озабочен ядерной иранской программой AMAD ("Проект Амад"), которая давно закончилась, но, тем не менее, она является поводом, а не причиной всех антииранских действий. С учетом мировой турбулентности Израиль пока воздержится от продолжения. Он будет смотреть, какова будет динамика переговоров, будут ли они вообще, кто в них будет участвовать, о чем будут договариваться, потому что американцев беспокоят не позиции Израиля, а волатильность нефтяных рынков», — добавил политолог.

Дональд Трамп ранее заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. До этого американский лидер угрожал уничтожить всю иранскую цивилизацию и поставил дедлайн для Тегерана, который должен был истечь 8 апреля в 4:00 по московскому времени.

При этом власти Израиля остались крайне недовольны подходом США к организации перемирия с Ираном, поскольку Вашингтон не согласовал ключевые детали соглашения с Тель-Авивом