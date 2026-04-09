10:02, 9 апреля 2026Мир

Стало известно о недовольстве Израиля перемирием США и Ирана

WSJ: Израиль недоволен условиями перемирия США и Ирана из-за Ливана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid-Asgaripour / WANA / Reuters

Власти Израиля остались крайне недовольны подходом США к организации перемирия с Ираном, поскольку Вашингтон не согласовал ключевые детали соглашения с Тель-Авивом. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Израильские официальные лица не удовлетворены условиями, включая планируемое включение Ливана в соглашение, поскольку Израиль считает Иран и Ливан отдельными сферами», — сказано в сообщении.

По словам собеседника газеты, консультации США и Израиля ограничились телефонным разговором президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху незадолго до объявления перемирия.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти еще до начала переговоров. По его словам, речь идет о нарушении прекращения огня в Ливане, проникновении беспилотника в иранское воздушное пространство и отрицание права Тегерана обогащать уран.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

    Последние новости

    Главком ВСУ высказался о решающем противостоянии с Россией

    В российском городе в заваленной хламом квартире нашли труп

    Стало известно о появлении в российском приграничье крайне опасного вооружения ВСУ

    Из AppStore пропал альтернативный клиент Telegram

    В России предупредили об угрозе импортозамещению электроники

    В России стремительно выросли продажи машин ушедшего бренда

    Водителям назвали способы добраться до техцентра с отказавшим сцеплением

    ЦАХАЛ заявил об уничтожении племянника лидера «Хезболлы»

    В России пригрозили «Орешником» в ответ на намерения ВСУ сорвать парад Победы

    В России отреагировали на сведения о планах ВСУ сорвать парад Победы роем беспилотников

    Все новости
