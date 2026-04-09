15:06, 9 апреля 2026

Назван способ реанимировать засохший кулич

Назван способ реанимировать засохший кулич
Антонина Черташ
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Засохшему куличу можно вернуть мягкость. Об этом RT рассказала технолог Инесса Гладкова.

По словам Гладковой, лучший способ реанимировать такой кулич — сбрызнуть его водой и поместить в разогретую до 100 градусов по Цельсию духовку на пять-семь минут.

Технолог посоветовала не доводить выпечку до такого состояния. Чтобы куличи оставались свежими несколько дней, Гладкова советует использовать муку с высоким содержанием белка (от 11 процентов), не уменьшать количество жиров (сливочного масла, маргарина, желтков) в рецепте, а часть сахара заменить медом или патокой — они хорошо удерживают влагу. Также важно не передержать кулич в духовке даже на пять-десять минут: изделия весом до 500 граммов пекутся 20-30 минут, до килограмма — около часа.

По ее словам, хранить готовую выпечку лучше под пищевой пленкой или в закрытом контейнере при комнатной температуре и влажности 70-75 процентов. В таких условиях кулич останется мягким два-три дня, а в холодильнике — до недели. Однако в холодильнике важно беречь его от посторонних запахов.

Ранее Роскачество рекомендовало россиянам съедать не более двух яиц и трех кусков кулича в день. Особенно важно соблюдать эти нормы тем, кто соблюдал Великий пост. После длительного ограничения пищеварительная система работает в щадящем режиме, и резкое употребление большого количества жирного и сладкого может привести к расстройству желудка.

