Названа главная причина пробуксовки экономики США

Reuters: В IV квартале 2025 года экономика США выросла лишь на 0,5 процента

В IV квартале минувшего года экономика США выросла на полпроцента. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Бюро экономического анализа Министерства торговли Соединенных Штатов.

Достигнутый результат оказался ниже того, на которое ведомство рассчитывало ранее — 0,7 процента. Аналогичный прогноз давали и экономисты, опрошенные агентством. Между тем в III квартале ВВП США вырос на 4,4 процента. Причиной столь резкого замедления называют прошлогоднее прекращение работы правительства.

В феврале сообщалось, что в 2025 году рост американского ВВП составил 2,2 процента, что стало минимумом с пандемийного 2020 года. Иными словами, все время президентства Джо Байдена американская экономика чувствовала себя лучше, чем в последний год первого срока Дональда Трампа и первый год второго срока. В 2021 году рост составил 6,2 процента, в 2022-м — 2,5 процента, в 2023-м — 2,9 процента, а в 2024-м — 2,8 процента.