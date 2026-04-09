Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:43, 12 апреля 2026МирЭксклюзив

Названа истинная цель публикации разговора Путина и Орбана

Политолог Штир: Запад опубликовал разговор с Путиным, чтобы избавиться от Орбана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Запад опубликовал «разговор» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, чтобы избавиться от главы венгерского правительства. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, главный редактор портала moszkvater.com (Венгрия) Габор Штир.

«Наши западные "союзники" занимаются шпионажем, прослушивают венгерское руководство — это прямое вмешательство. Это попытка убрать Орбана, используя нарратив о якобы русском вмешательстве. Российская и украинская карты играют огромную роль», — указал эксперт.

Собеседник добавил, что Венгрия стала ареной глобального противостояния двух противоборствующих сил: «Ставки очень высокие и значение выборов вышло далеко за пределы страны. Мы стали центром глобальной борьбы, так как здесь решается вопрос — хотим ли мы независимую, суверенную Венгрию или страну, которая все продаст, чтобы Европа погладила по голове?»

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. 7 апреля — незадолго до голосования — агентство Bloomberg сообщило о «деталях» телефонной беседы Путина и Орбана в октябре 2025 года. Венгерский премьер якобы предлагал российской стороне «помощь», а также по-русски попрощался с президентом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok