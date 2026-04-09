16:24, 9 апреля 2026Мир

Названа возможная причина срыва перемирия CША и Ирана

Лямин: Удары Израиля по Ливану могут разрушить перемирие США и Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Масштабные удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории Ливана могут привести к разрушению договоренностей о прекращении огня между США и Ираном. Об этом заявил военный эксперт Юрий Лямин в комментарии газете «Взгляд».

«О том, что режим прекращения огня должен распространяться в том числе и на Ливан, говорил не только Иран, но и Пакистан — посредник в переговорах между Тегераном и Вашингтоном», — сказал он.

По мнению эксперта, США могли сначала согласиться на включение Ливана в условия перемирия, но затем, не договорившись с Израилем, отказаться от этой позиции и представить ситуацию как «недопонимание». Лямин также допустил, что Тель-Авив, недовольный условиями соглашения, мог сознательно пойти на его срыв.

Ранее сообщалось, что Иран рассматривает возможность выхода из мирного соглашения, если Израиль продолжит атаковать Ливан. При этом действия израильской стороны в этом контексте сравнили с поведением агрессивной собаки.

    Последние новости

    «Только два пути». Буданов назвал варианты будущего для Украины. В чем они заключаются?

    Главные торговые улицы Москвы подешевели после ухода иностранных брендов

    Стало известно о грозящем Семену Слепакову розыске

    Потерявший все волосы за несколько недель комик рассказал о жизни без них

    Политолог назвал угрозы Трампа в сторону Европы беспочвенными

    Россиянина выбросили с 12-го этажа многоэтажки

    «Народный губернатор» ДНР раскрыл сценарий предотвращения конфликта Киева с Донбассом

    Самолет выкатился за пределы ВПП и взорвался в аэропорту США

    Названа главная причина пробуксовки экономики США

    Информация в мессенджере стоила россиянке 12 лет колонии

    Все новости
