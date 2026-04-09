Названа возможная причина срыва перемирия CША и Ирана

Лямин: Удары Израиля по Ливану могут разрушить перемирие США и Ирана

Масштабные удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории Ливана могут привести к разрушению договоренностей о прекращении огня между США и Ираном. Об этом заявил военный эксперт Юрий Лямин в комментарии газете «Взгляд».

«О том, что режим прекращения огня должен распространяться в том числе и на Ливан, говорил не только Иран, но и Пакистан — посредник в переговорах между Тегераном и Вашингтоном», — сказал он.

По мнению эксперта, США могли сначала согласиться на включение Ливана в условия перемирия, но затем, не договорившись с Израилем, отказаться от этой позиции и представить ситуацию как «недопонимание». Лямин также допустил, что Тель-Авив, недовольный условиями соглашения, мог сознательно пойти на его срыв.

Ранее сообщалось, что Иран рассматривает возможность выхода из мирного соглашения, если Израиль продолжит атаковать Ливан. При этом действия израильской стороны в этом контексте сравнили с поведением агрессивной собаки.