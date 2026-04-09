14:50, 9 апреля 2026Авто

Названы способы доехать на машине с отказавшим сцеплением

Эксперт Стрельбицкий объяснил, как управлять машиной с отказавшим сцеплением
Марина Аверкина

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock / Fotodom

Как ехать на машине с отказавшим сцеплением, «Российской газете» объяснил глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Самым безопасным решением в подобном случае всегда остается вызов эвакуатора. Если такой возможности нет, придется транспортировать неисправную машину на буксире с включенной нейтральной передачей и строгим соблюдением мер осторожности, говорит эксперт.

По словам Стрельбицкого, можно использовать и «экстремальный вариант», но только в самом крайнем случае, когда есть прямая угроза жизни и здоровью. «На заглушенном автомобиле включается вторая передача, затем двигатель запускается — машина трогается и начинает движение. Таким образом можно медленно доехать до места ремонта или эвакуации», — объясняет он. Для полной остановки потребуется снова заглушить мотор и задействовать тормозную систему.

Стрельбицкий подчеркнул, что этот рискованный маневр не рекомендуется использовать на оживленных трассах. Он требует от водителя уверенного владения автомобилем и полного контроля над дорожной обстановкой.

Ранее стало известно, в какую сумму россиянам обойдется подготовка личного транспорта к лету. Стоимость в Москве и Санкт-Петербурге отличается от региональных цен.

    Последние новости

    Буданов назвал два сценария для Украины

    Зеленский рассказал о блокировке «кислорода»

    Дацик раскрыл гонорар за бой против Александра Емельяненко

    Умер сыгравший в «Улице разбитых фонарей» заслуженный артист России

    Российские подростки нашли три пакета с частями тела человека

    Москвич выбежал на улицу голым и начал крушить машины во дворе

    Дан мрачный прогноз по срокам восстановления поставок газа с Ближнего Востока

    Опубликованное видео с раскрепощенными девушками на капоте привлекло полицию

    Армения и Азербайджан забеспокоились

    В России оценили идею выдавать сертификаты на очистители воздуха одной категории граждан

    Все новости
