Названы способы доехать на машине с отказавшим сцеплением

Эксперт Стрельбицкий объяснил, как управлять машиной с отказавшим сцеплением

Как ехать на машине с отказавшим сцеплением, «Российской газете» объяснил глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Самым безопасным решением в подобном случае всегда остается вызов эвакуатора. Если такой возможности нет, придется транспортировать неисправную машину на буксире с включенной нейтральной передачей и строгим соблюдением мер осторожности, говорит эксперт.

По словам Стрельбицкого, можно использовать и «экстремальный вариант», но только в самом крайнем случае, когда есть прямая угроза жизни и здоровью. «На заглушенном автомобиле включается вторая передача, затем двигатель запускается — машина трогается и начинает движение. Таким образом можно медленно доехать до места ремонта или эвакуации», — объясняет он. Для полной остановки потребуется снова заглушить мотор и задействовать тормозную систему.

Стрельбицкий подчеркнул, что этот рискованный маневр не рекомендуется использовать на оживленных трассах. Он требует от водителя уверенного владения автомобилем и полного контроля над дорожной обстановкой.

