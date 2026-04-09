12:57, 9 апреля 2026Силовые структуры

Неизвестный расправился с собаками-спасателями «Лизы Алерт»

Неизвестный расстрелял двух собак-спасателей «Лизы Алерт» в Псковской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: LSphotoCZ / Shutterstock / Fotodom  

Неизвестный расправился с двумя собаками-спасателями отряда «Лиза Алерт» в Псковской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Трагедия произошла во время тренировки. Хозяйка вывела двух бордер-колли на занятие в лесополосе и отпустила для выполнения задачи. Спустя некоторое время она услышала выстрелы, а когда обнаружила собак, те уже не подавали признаков жизни.

Бордер-колли занимались в отряде поисками погибших. Сейчас их хозяйка пытается найти стрелка.

Ранее в Пограничном округе Приморья мужчина выстрелил из ружья в собаку семилетнего мальчика-инвалида. Животное получило ранение в шею.

